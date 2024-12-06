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13:06, 6 декабря 2024Россия

Песков рассказал о работе Хинштейна после завершения боев в Курской области

Песков: Хинштейн будет заниматься кризисным управлением в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Назначенный временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн будет заниматься кризисным управлением после окончания боев в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

«Каждый человек хорош в работе в своем режиме, где он показывает большую производительность. Нужен кризисный менеджер, по мнению [президента России Владимира] Путина, с этой ролью может справиться Хинштейн», — сказал представитель Кремля.

5 декабря Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область. Бывший губернатор приграничного региона Алексей Смирнов объявил об отставке. Он пояснил, что его перевели на другую должность.

Политолог Ростислав Туровский ранее объяснял, что главу комитета Госдумы по информационной политике назначили врио главы Курской области, так как у него большой опыт участия в публичной политике.

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