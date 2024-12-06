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16:18, 6 декабря 2024Из жизни

Пингвина приняли за пингвиниху и восемь лет пытались заставить размножаться

В Великобритании самца королевского пингвина десять лет принимали за самку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пингвиниха по кличке Мэгги, живущая в британском зоопарке Котсуолд, оказалась не самкой, а самцом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пингвин родился в Дании десять лет назад. В 2016 году его привезли в Великобританию для участия в программе сохранения популяции королевских пингвинов. Поскольку Котсуолд — единственное место в Великобритании, где разводят этот вид, его отправили туда.

В течение восьми лет сотрудники зоопарка пытались заставить пингвина размножаться и лишь недавно поняли, что неверно определили пол и по ошибке приняли его за самку. Кличку пришлось поменять на мужскую: теперь Мэгги зовут Магнусом.

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В зоопарке не теряют надежды, что пингвин все же даст приплод. Ему уже подобрали новую пару — самку королевского пингвина, которую должны прислать из Германии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина, который выбежал на взлетную полосу. Сотрудники аэропорта бросились на летное поле, сумели поймать птицу и унести ее в безопасное место.

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