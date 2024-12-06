Пленный боец ВСУ раскрыл подробности об обучении в Польше после мобилизации

Пленный боец ВСУ рассказал об обучении в Польше после мобилизации

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч рассказал о том, как проходил обучение в Польше после мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что работал на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре и имел бронь, затем уехал на территорию Украины и там был мобилизован. «Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — рассказал Гоч.

После прохождения общей военной подготовки, бойца направили в Польшу на курсы подготовки младших офицеров. В плен он попал во время боев в Кореневском районе Курской области.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что многие военные ВСУ истощены. По информации издания, это является причиной частого самовольного оставления части.