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13:14, 6 декабря 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ раскрыл подробности об обучении в Польше после мобилизации

Пленный боец ВСУ рассказал об обучении в Польше после мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч рассказал о том, как проходил обучение в Польше после мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что работал на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре и имел бронь, затем уехал на территорию Украины и там был мобилизован. «Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — рассказал Гоч.

После прохождения общей военной подготовки, бойца направили в Польшу на курсы подготовки младших офицеров. В плен он попал во время боев в Кореневском районе Курской области.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что многие военные ВСУ истощены. По информации издания, это является причиной частого самовольного оставления части.

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