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11:07, 6 декабря 2024Россия

Политолог назвал плюс от назначения Хинштейна врио губернатора Курской области

Минченко: Хинштейн сумеет выстроить коммуникацию с силовиками в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Назначенный временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сумеет выстроить коммуникацию с силовиками. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с Daily Storm.

Эксперт назвал нового главу приграничного региона жестким человеком. Плюсом политолог посчитал то, что Хинштейн целеустремлен.

«Хороший коммуникатор, взаимодействует с избирателями. Ну и, конечно, исторически близок к главе Росгвардии Виктору Золотову», — заметил Минченко.

По мнению политолога, предшественник Хинштейна Алексей Смирнов мог бы справиться с возложенными на него задачами в инерционной хозяйственной повестке. «В кризисной ситуации, мне кажется, он как-то потерялся», — резюмировал собеседник Daily Storm.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область. Бывший губернатор приграничного региона объявил об отставке. Смирнов пояснил, что его перевели на другую должность.

ЖЗЛ
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