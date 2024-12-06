Путин и Лукашенко уехали на одной машине из Дворца независимости

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко уехали из Дворца независимости на одной машине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на одной машине уехали из Дворца независимости в Минске. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что лидеры двух стран уехали до окончания рабочей программы заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Куда именно президенты отправились — не сообщается.

Лукашенко и Путин встретились в Минске во время заседания госсовета СГ, посвященное 25-летию объединения. В ходе заседания стороны обсудили возможность передачи Белоруссии системы ракет «Орешник».