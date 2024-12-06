Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 6 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко уехали на одной машине из Дворца независимости

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко уехали из Дворца независимости на одной машине
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на одной машине уехали из Дворца независимости в Минске. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что лидеры двух стран уехали до окончания рабочей программы заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Куда именно президенты отправились — не сообщается.

Лукашенко и Путин встретились в Минске во время заседания госсовета СГ, посвященное 25-летию объединения. В ходе заседания стороны обсудили возможность передачи Белоруссии системы ракет «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии. Лукашенко сможет определять цели на «территории вероятного противника»

      Снег засыпал почти всю Россию

      Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа

      В МИД России раскрыли смысл применения «Орешника»

      Поверенный в делах Латвии был вызван в МИД России

      Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

      Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

      Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

      Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

      Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше