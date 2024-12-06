Путин раскрыл принципы отношений России и Белоруссии

Путин: отношения России и Белоруссии выстраиваются на принципах дружбы

Отношения Москвы и Минска выстраиваются на принципах дружбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имеют собственные «красные кнопки». Информацию об этом подтвердил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.