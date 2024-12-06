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17:47, 6 декабря 2024Бывший СССР

Путин рассказал о праве Белоруссии выбирать объекты поражения «Орешником»

Путин: объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии определит Минск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии будет определять Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Белоруссия», — рассказал глава государства.

По его словам, все связанные с этим вопросы обсуждены в рабочем режиме.

Ранее Путин сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию на Украине. По его словам, позиция Белоруссии и белорусского лидера известна, а лидеры постоянно обсуждают вопросы мирного урегулирования этого кризиса.

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