Путин рассказал о праве Белоруссии выбирать объекты поражения «Орешником»

Путин: объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии определит Минск

Объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии будет определять Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Белоруссия», — рассказал глава государства.

По его словам, все связанные с этим вопросы обсуждены в рабочем режиме.

Ранее Путин сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию на Украине. По его словам, позиция Белоруссии и белорусского лидера известна, а лидеры постоянно обсуждают вопросы мирного урегулирования этого кризиса.