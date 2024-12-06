Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 6 декабря 2024Экономика

Путин заявил о заметном росте торговли России с ключевым союзником

Путин: товарооборот России и Белоруссии вырос на 8,4 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы торговли России с ее ключевым союзником — Белоруссией — увеличились на 8,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в размере 37 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 59-60 миллиардов долларов по итогам 2024 года. Глава РФ назвал его оценку «достаточно верной» и отметил, что странам по силам достичь к концу декабря рекордного объема двусторонней торговли. «До конца года товарооборот будет, наверное, близок к этим цифрам», — резюмировал Путин.

Согласно его данным, в настоящее время на Россию приходится более половины объема белорусской внешней торговли. В свою очередь, республика для РФ является четвертым торговым партнером с долей почти девять процентов.

По итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии увеличился на шесть процентов в сравнении с показателем за 2022-й и достиг рекордной отметки 53 миллиарда долларов. Если прогноз Путина и Лукашенко сбудется, в 2024-м суммарные объемы двусторонней торговли вырастут на 6-7 миллиардов в денежном выражении. Президент РФ ранее отметил высокий потенциал белорусского промышленного сектора. На этом фоне, подчеркнул он, у двух стран сейчас есть возможность двигаться вперед «совместно, дополняя друг друга».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки

      Насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет россиянина задержали

      Лукашенко заявил об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей

      Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

      Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

      Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

      Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

      В России выявили значительные запасы драгоценного металла

      В российском городе задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше