Путин заявил о заметном росте торговли России с ключевым союзником

Путин: товарооборот России и Белоруссии вырос на 8,4 процента в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы торговли России с ее ключевым союзником — Белоруссией — увеличились на 8,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в размере 37 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 59-60 миллиардов долларов по итогам 2024 года. Глава РФ назвал его оценку «достаточно верной» и отметил, что странам по силам достичь к концу декабря рекордного объема двусторонней торговли. «До конца года товарооборот будет, наверное, близок к этим цифрам», — резюмировал Путин.

Согласно его данным, в настоящее время на Россию приходится более половины объема белорусской внешней торговли. В свою очередь, республика для РФ является четвертым торговым партнером с долей почти девять процентов.

По итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии увеличился на шесть процентов в сравнении с показателем за 2022-й и достиг рекордной отметки 53 миллиарда долларов. Если прогноз Путина и Лукашенко сбудется, в 2024-м суммарные объемы двусторонней торговли вырастут на 6-7 миллиардов в денежном выражении. Президент РФ ранее отметил высокий потенциал белорусского промышленного сектора. На этом фоне, подчеркнул он, у двух стран сейчас есть возможность двигаться вперед «совместно, дополняя друг друга».