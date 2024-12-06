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01:41, 6 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвала главу Минобороны Украины и его окружение преступной группировкой

Депутат Рады Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Pavlo Bahmut / Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его окружение являются преступной группировкой, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, Умеров и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич действуют заодно в своих интересах. Она уточнила, что Завитневич «крышует» государственную службу экспортного контроля, которую возглавляет его доверенное лицо — директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Она добавила, что замминистра обороны страны Дмитрий Клименков является «человеком министра». «Клименкову, тоже мусульманину, Умеров сейчас передал все ресурсные вопросы в министерстве обороны. Забрали, в частности, у первого заместителя (Ивана) Гаврилюка, который отказался участвовать в схемах», — подчеркнула парламентарий. Она назвала этих людей преступной группировкой.

Ранее Безуглая заявила, что перестановки в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ), проведенные президентом страны Владимиром Зеленским, лишь увеличили риск потери территорий Киевом.

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