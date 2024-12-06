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10:13, 6 декабря 2024Россия

Раскрыт стоящий перед Хинштейном острый вопрос в Курской области

Старовойт: для Хинштейна острым вопросом в Курской области станут сертификаты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Министр транспорта России Роман Старовойт, возглавлявший до этого Курскую область, раскрыл острый вопрос, который предстоит решить назначенному временно исполняющим обязанности губернатора в приграничном регионе Александру Хинштейну, передает ТАСС.

По его мнению, Хинштейну прежде всего небходимо будет разобраться с жилищными сертификатами для граждан.

До этого Хинштейн рассказал, что в скором времени выдвинется в Курскую область.

Он счел большой ответственностью и огромной честью назначение на должность врио главы приграничного региона. Политик также пообещал выполнить все задачи, которые поставил перед ним президент России, и завоевать доверие жителей Курской области.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером 5 декабря.

ЖЗЛ
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