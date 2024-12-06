Дрон с ногами получил преимущество на взлете

Nature: дрон с конечностями как у птицы научили лучше взлетать

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) создали прототип беспилотного аппарата, оснащенного роботизированными конечностями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам инженеров, они пытались решить проблему низкой энергоэффективности БПЛА при взлете, на который требуется много энергии. Специалисты подсмотрели из дикой природы конечности, которые позволяют птицам отталкиваться от поверхности и перешагивать через препятствия.

Летающий робот, получивший название RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments), имеет ноги, напоминающие конечности птицы. При взлете они могут отталкиваться от поверхности и направлять дрон в небо. Специальная пружина позволяла использовать все преимущества конструкции — она быстро высвобождала энергию и толкала беспилотник в воздух.

«Оказалось, что прыжковый разбег на самом деле был самой энергоэффективной стратегией. Я не ожидал такого результата», — отметил автор исследования Вон Донг Шин. Подобный процесс создавал гораздо большее ускорение, чем другие способы взлета. При этом самым энергоэффективным методом взлета Шин назвал ситуацию, когда дрон отталкивается ногами и прыгает с высоты, «позволяя гравитации сделать свое дело».

В будущем ученые намерены оснастить RAVEN складными крыльями, чтобы робот мог протискиваться через узкие пространства. Беспилотники можно будет использовать при спасательных работах.

В конце ноября специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» создали дрон для защиты леса от пожара. Машина оснащена тепловизором и может находиться в воздухе до 45 минут.