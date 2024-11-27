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10:29, 27 ноября 2024Наука и техника

В России создали дрон для защиты леса от пожара

В НОЦ «Енисейская Сибирь» создали дрон для защиты леса от пожара
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» совместно с партнерами из компании «АВАКС-ГеоСервис» создали дрон для защиты леса от пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Оснащенный тепловизором двухкилограммовый беспилотник способен находиться в воздухе до 45 минут. Согласно расчетам специалистов, выгода от использования дрона, предназначенного для проведения съемки местности, может составить до 119 миллионов рублей в год.

Ранее агентство со ссылкой на соответствующие материалы сообщило, что российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при атаке ударных беспилотников самолетного типа.

Также в ноябре гендиректор Научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что в организации обратились к советским архивам в поисках новых идей для специальной военной операции.

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