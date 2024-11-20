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16:52, 20 ноября 2024Наука и техника

В России обратились к советским архивам в поисках новых идей для СВО

В НПЦ «Ушкуйник» обратились к советским архивам в поисках идей для СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В научно-производственном центре (НПЦ) «Ушкуйник» обратились к советским архивам в поисках новых идей для специальной военной операции (СВО), заявил гендиректор организации Алексей Чадаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно выяснилось, что еще с 1950-х годов было множество разработок, которые велись в СССР и были заморожены. Исходили из того, что будет ядерный конфликт», — сказал руководитель.

По его словам, в организации занимаются «инженерной археологией, делая неожиданные находки и находя дедушек-разработчиков, которые еще что-то помнят».

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В сентябре Чадаев сообщил, что «Ушкуйник» — создатель управляемого по оптоволокну беспилотника-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» — разработает новые нестандартные дроны.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский».

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