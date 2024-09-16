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11:05, 16 сентября 2024Наука и техника

Разработчик «Князя Вандала Новгородского» пообещал новые нестандартные дроны

Создатель «Князя Вандала Новгородского» разработает новые нестандартные дроны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Научно-промышленный центр (НПЦ) «Ушкуйник» — создатель управляемого по оптоволокну беспилотника-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» — разработает новые нестандартные дроны, пообещал ТАСС гендиректор организации Алексей Чадаев.

«Новые разработки будут. "Вандал" с тепловизором уже есть, но это стандартный пока форм-фактор, будут и нестандартные», — заявил руководитель.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском НПЦ.

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      Иван Потапов
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