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04:02, 27 ноября 2024Наука и техника

В России испытали инновационную систему защиты от ударов дронов

В России создали систему для защиты объектов от БПЛА при помощи тросов и сетки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские ученые разработали и успешно испытали инновационную систему для защиты различных объектов при атаке ударных беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Ученые использовали специальные тросы и высокопрочную сетку, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн. «Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — отмечается в материалах.

Также указывается, что защита уже прошла испытания и показала «высокую эффективность и надежность».

Ранее в США заявили, что российский дрон-перехватчик «Воган-9СП» может стать полезным дополнением российской системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник работает совместно с лазерной системой, которая подсвечивает цель, а при сближении «Воган-9СП» наводится на дрон противника, используя автоматические системы.

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