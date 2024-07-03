Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:23, 3 июля 2024Наука и техника

В США оценили российский дрон «Воган»

TWZ: перехватчик «Воган-9СП» станет полезным элементом системы защиты от БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский дрон-перехватчик «Воган-9СП» может стать полезным дополнением российской системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Возможности аппарата оценило американское издание The War Zone (TWZ).

Беспилотник работает совместно с лазерной системой, которая подсвечивает цель, а при сближении «Воган-9СП» наводится на дрон противника, используя автоматические системы. В публикации отметили, что использование лазерного целеуказания для наведения — это «интересная гибридная концепция», которую раньше в этой области не применяли.

«Хотя пока неясно, как именно предполагается использовать "Воган-9СП", после запуска в производство он, по-видимому, станет очень полезным дополнительным элементом системы защиты от беспилотников, которую использует Россия», — пишет издание.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июле представитель российской компании Red Line сообщил о создании одноразового дрона «Воган-9СП». Аппарат с боевой частью, расположенной в носовой части, развивает скорость около 200 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Москве стало больше квартир одного типа

      Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

      Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

      Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

      В России захотели производить 400 спутников в год

      Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

      Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

      В МИД России предрекли увеличение потерь ВСУ

      Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше