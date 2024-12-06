Назван способ быстро устранить ошибки в Windows 11

В Microsoft рассказали об устранении ошибок Windows 11 с помощью восстановления

Корпорация Microsoft опубликовала инструкцию, посвященную восстановлению операционной системы (ОС) Windows 11 для устранения ошибок и сбоев. На это обратило внимание издание Neowin.

Рекомендация появилась на сайте компании в качестве ответа на многочисленные сбои, связанные с развертыванием текущего обновления 24H2. Специалисты Microsoft рассказали, что решить большую часть проблем можно, откатив Windows 11 до предыдущего обновления с помощью встроенных инструментов.

Для восстановления ОС нужно зайти в настройки системы и перейти в раздел «Восстановление». Затем следует нажать на кнопку «Переустановить сейчас». На экране появится сообщение о том, что произойдет восстановление Windows 11, после которого операционная система перезагрузится.

По словам экспертов, в случае восстановления система сама выберет стабильное обновление. Также они отметили, что откатиться до предыдущей версии Windows 11 можно будет прямо во время установки нового апдейта в случае возникновения ошибки. Функция восстановления ОС доступна в Windows 11 22H2 и более новых версиях ОС.

Ранее журналисты издания Neowin заметили, что корпорация Microsoft оставила возможность установки Windows 11 на устаревшие компьютеры. При этом ранее в компании заявили, что не собираются снижать минимальные системные требования для актуальной Windows.