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14:56, 6 декабря 2024Бывший СССР

Росийские войска продвинулись к автодороге Курахово — Запорожье

Рогов: ВС РФ продвинулись на 500 метров к автодороге Курахово — Запорожье
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись на 500 метров на юг от населенного пункта Старые Терны к автодороге КураховоЗапорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он добавил, что российские войска все ближе к взятию трассы. Также он сообщил, что сейчас идут активные бои в южной части Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Рогов сообщил, что попытки Вооруженных сил Украины контратаковать к северу от Великой Новоселки в ДНР провалились. По его словам, украинские военные атакуют села Раздольное и Новый Комар в попытке выбить российских солдат.

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