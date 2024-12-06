Россиян призвали не ждать традиционных новогодних скидок на машины

РОАД: традиционных новогодних скидок на машины в России в этом году не будет

Традиционных новогодних скидок на машины в российских дилерских центрах в этом году не будет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Отсутствие подобных акций в стране в конце 2024 года аналитики связали с рядом факторов. В качестве одной из основных причин нежелания отечественных дилеров предоставлять скидки на машины эксперты отнесли осложнение экономической ситуации, которая в итоге привела к росту стоимости автомобилей.

В РОАД уточнили, что в подобных условиях российские дилеры будут стараться привлечь внимание потенциальных покупателей при помощи определенных подарков или предложений. Однако ждать масштабных скидочных акций гражданам РФ не стоит. На этом фоне директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что главной «скидкой» в конце 2024 года станет неповышение цен в дилерских центрах. «В текущих реалиях сохранение цены — это лучшая акция», — резюмировал он.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о резком падении продаж новых автомобилей в России. По итогам ноября реализация машин в стране сократилась на 28 процентов в месячном выражении и опустилась до отметки в 121,88 тысячи единиц.

Аналитики объяснили подобную динамику в том числе последствиями повышения утильсбора на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик ввозимых в РФ автомобилей. Кроме того, спад был обусловлен ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка, руководство которого в конце октября подняло ключевую ставку до рекордного уровня в 21 процент годовых.