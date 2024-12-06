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06:00, 7 декабря 2024Забота о себе

Россиянам дали совет по выбору мандаринов

Бренд-шеф Мосева: при выборе мандаринов надо обращать внимание на вес и цвет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чтобы купить хорошие и вкусные мандарины, стоит обращать внимание сразу на несколько факторов, посоветовала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева. В разговоре с «Лентой.ру» она дала несколько советов по выбору этих цитрусовых.

«Качество мандарина, вне зависимости от его вкуса (сладкий или кислый), определяется несколькими важными критериями, включая правильное хранение и транспортировку. Спелые мандарины имеют яркий оранжевый цвет без зеленых пятен, хотя вариации оттенка возможны в зависимости от сорта. Более тяжелые мандарины, как правило, сочнее, в отличие от легких, которые могут оказаться сухими внутри. Запах качественных мандаринов насыщенный и интенсивный», — объяснила она.

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Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала тактильно оценить мандарины перед покупкой.

«Слегка надавите на цедру мандарина — она должна быть упругой. Слишком твердая или, наоборот, мягкая с вмятинами кожица свидетельствует о незрелости или перезрелости плода. Мандарин должен быть умеренно твердым. Лучше всего выбирать мандарины среднего размера. Определить, что с виду хороший мандарин окажется невкусным достаточно просто — проверьте фрукт на наличие признаков гнили и плесени, вмятин, повреждение кожуры, а также излишней мягкости», — отметила она.

Помимо этого, Мосева напомнила о полезных свойствах мандаринов, но в то же время посоветовала не забывать об индивидуальных особенностях организма.

«Мандарины не только праздничный, предновогодний фрукт, но еще и очень полезный, особенно для пожилых людей. Они богаты витамином С, который так нужен в сезон простуд, а еще укрепляют сердце и сосуды. Однако важно учитывать нюансы, риски и индивидуальные особенности при употреблении. Например, высокое содержание кислоты может привести к раздражению желудка у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Также этот цитрусовый может вызвать аллергическую реакцию», — добавила она.

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