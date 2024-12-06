Россиянкам назвали вечно модные стрижки

Стилист Евгения Куклина назвала боб и пикси вечно модными стрижками

Стилист Евгения Куклина назвала россиянкам вечно модные стрижки. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, всегда будут популярны боб и пикси, которые подчеркивают глаза и черты лица. Также не утратят актуальность каскад и каре с челкой, способные придать прическе объем.

Кроме того, в список вошли длинные волнистые волосы со слоями. Отмечается, что подобную стрижку носит принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. «С возрастом многие дамы предпочитают такой же силуэт, но короче, длиной до плеч, и это понятно. Когда мы становимся старше, волосы часто редеют, но коротко стричься все равно не хочется по разным причинам», — объяснила специалистка.

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