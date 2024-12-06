Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:49, 6 декабря 2024Ценности

Россиянкам назвали вечно модные стрижки

Стилист Евгения Куклина назвала боб и пикси вечно модными стрижками
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Freepik

Стилист Евгения Куклина назвала россиянкам вечно модные стрижки. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, всегда будут популярны боб и пикси, которые подчеркивают глаза и черты лица. Также не утратят актуальность каскад и каре с челкой, способные придать прическе объем.

Кроме того, в список вошли длинные волнистые волосы со слоями. Отмечается, что подобную стрижку носит принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. «С возрастом многие дамы предпочитают такой же силуэт, но короче, длиной до плеч, и это понятно. Когда мы становимся старше, волосы часто редеют, но коротко стричься все равно не хочется по разным причинам», — объяснила специалистка.

Ранее стилистка Елена Барсукова назвала россиянкам модные окрашивания на 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

      В Кремле назвали кризисной ситуацию в Курской области

      Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

      Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

      Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

      Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

      Выдача ипотеки в России резко упала

      У экономики Германии появилась надежда на восстановление

      Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

      Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше