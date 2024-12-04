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18:19, 4 декабря 2024Ценности

Россиянкам назвали модные окрашивания волос на 2025 год

Стилист Елена Барсукова: блонд и скрытое окрашивание будут модными в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Елена Барсукова назвала россиянкам модные окрашивания на 2025 год. Ее комментарий публикует издание Regions.ru.

По словам эксперта, в грядущем году актуальными будут натуральные оттенки. Среди них в том числе медный и скандинавский блонд — пепельной цвет в сочетании с более темными тонами и контрастным оттенком у корней.

Кроме того, популярными окажутся такие техники, как брондирование, карамельный балаяж и скрытое окрашивание. «Можно выбрать более светлый оттенок своих натуральных или окрашенных волос, либо сыграть на контрасте и отдать предпочтение цветным прядям», — высказалась о последнем методе специалистка.

В ноябре стилист-парикмахер Константин Антипин также назвал россиянкам модные стрижки на зиму.

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