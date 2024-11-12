Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:31, 12 ноября 2024Ценности

Россиянкам назвали модные стрижки на зиму

Стилист Антипин: крупные кудри и ультракороткие стрижки будут модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Стилист-парикмахер Константин Антипин назвал россиянкам модные стрижки на зиму. Его комментарий публикует «Добро.Медиа».

В грядущем сезоне актуальным будет каре по плечи. В свою очередь, эксперт посоветовал дополнить его легкой удлиненной челкой и подкрученными концами. В то же время популярными станут короткие и ультракороткие прически без строгих линий, а также крупные кудри.

«Буквально все мечтают о них в этом сезоне! Подчеркните свой натуральный завиток или биозавивку при помощи разнообразных текстурных стрижек», — высказался он о последних.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Кроме того, среди лидеров оказались боб и стрижки средней длины и по ключицу. Также в список вошли разнообразные прически в азиатском стиле. «Сейчас очень популярны стрижки "бабочки", стрижки "медузы" и всевозможные твисты, пришедшие к нам от азиатских поп-айдолов», — отметил специалист.

В сентябре технолог и эксперт бренда Keralex Юлия Никитина сообщила россиянкам о популярности стрижки гильотина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Агрессивность осудившей полных людей певицы Бьянки объяснили

      Россиянкам объяснили ценность запрета пропаганды чайлдфри для них

      На Украине заподозрили бывшего руководителя киевского метро в халатности

      Свитер от Jean Paul Gaultier с вязаной грудью стал предметом насмешек в сети

      Пассажир описал кончину попутчика во время полета фразой «все превратилось в хаос»

      Названа причина включения бывшей ведущей Первого канала в реестр иноагентов

      Генсек НАТО призвал ЕС и США «изменить траекторию конфликта» на Украине

      Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии его бывшей жены

      Московского педиатра приговорили к 5,5 года по делу о фейках об армии. Защита уверена, что ее оговорили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше