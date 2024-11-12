Россиянкам назвали модные стрижки на зиму

Стилист Антипин: крупные кудри и ультракороткие стрижки будут модными зимой

Стилист-парикмахер Константин Антипин назвал россиянкам модные стрижки на зиму. Его комментарий публикует «Добро.Медиа».

В грядущем сезоне актуальным будет каре по плечи. В свою очередь, эксперт посоветовал дополнить его легкой удлиненной челкой и подкрученными концами. В то же время популярными станут короткие и ультракороткие прически без строгих линий, а также крупные кудри.

«Буквально все мечтают о них в этом сезоне! Подчеркните свой натуральный завиток или биозавивку при помощи разнообразных текстурных стрижек», — высказался он о последних.

Кроме того, среди лидеров оказались боб и стрижки средней длины и по ключицу. Также в список вошли разнообразные прически в азиатском стиле. «Сейчас очень популярны стрижки "бабочки", стрижки "медузы" и всевозможные твисты, пришедшие к нам от азиатских поп-айдолов», — отметил специалист.

В сентябре технолог и эксперт бренда Keralex Юлия Никитина сообщила россиянкам о популярности стрижки гильотина.