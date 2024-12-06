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18:19, 6 декабря 2024Ценности

Россиянкам перечислили главные тренды в одежде на зиму

Стилист Лина Дембикова назвала натуральный мех в одежде трендом на зиму
Екатерина Ештокина

Фото: Xeniia X / Shutterstock / Fotodom  

Стилист Лина Дембикова перечислила россиянкам главные тренды в одежде на зиму. Соответствующий материал публикует Pravda.ru.

В первую очередь специалистка рассказала, что на смену актуальному ранее оверсайзу приходят приталенные изделия. При этом самым популярным предметом гардероба она назвала лонгслив (тонкая футболка с длинным рукавом — прим. «Ленты.ру»). «Он интересно завязывается, подкалывается. Бренды, по сути, продают базовые вещи, но в интересной стилизации», — пояснила эксперт.

Помимо этого, Дембикова подчеркнула, что наступившей зимой натуральный мех вновь стал модным. «Возвращается старый мех, его реставрируют, модницы ищут винтажный мех. Это важное и популярное веяние», — уточнила она.

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Вдобавок стилист обратила внимание на леопардовый принт. «Леопард возвращается. Пальто, трикотажные изделия уже не первый сезон украшены этим принтом. Сейчас особенно модны и актуальны палантины в цвет пальто. Еще вернулись перчатки как аксессуар», — добавила собеседница издания.

В заключение Дембикова посоветовала носить костюмы и мужские галстуки ввиду тренда на сильную женщину и на офисную одежду.

Ранее в декабре Влад Лисовец назвал пуховики «прошлым веком» и перечислил модные замены. Модный эксперт порекомендовал присмотреться к шубам из искусственного меха, пальто и дубленкам.

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