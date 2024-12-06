Российская стилистка назвала главный предмет гардероба для офиса

Стилист Анна Скороходова назвала рубашку главным предметом гардероба для офиса

Стилистка Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» назвала главный предмет гардероба для офиса.

По словам специалистки, основой нарядов для походов на подобную работу является рубашка. «Она помогает отрегулировать температуру тела и создать интересный образ, став при этом главным акцентом», — заявила эксперт.

В то же время Скороходова отметила, что в настоящее время популярны изделия из полупрозрачных тканей и кружева, которые можно сочетать с брючными костюмами.

Ранее в декабре стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на зиму.