Российские депутаты объяснили призыв к Кадырову извиниться перед главами СК и МВД

Депутат Кусмаков объяснил призыв к Кадырову извиниться защитой чести страны

Муниципальные депутаты Краснодарского края Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед руководителями силовых российских ведомств, поскольку считают, что его слова оскорбляют страну. О своей позиции они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

«Кадыров обычно всех просит извиниться за любое сказанное слово. Очевидно, что он сказал лишнего. Я — гражданин и патриот нашей страны, органы власти — часть этой страны. Его слова в адрес [председателя Следственного комитета России Александра] Бастрыкина и [главы МВД России Владимира] Колокольцева оскорбляют страну. Я подумал, что он поймет просьбу "извиниться", и обратился к нему в привычной манере», — объяснил Сергей Кусмаков.

Знаю, что реакция есть, но меня напрямую она не касается и ничего конкретного сказать не могу. Извинений еще не было Сергей Кусмаков депутат Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района

По мнению его коллеги Сергея Климова, слова Кадырова о Бастрыкине несправедливы. Он настаивает, что глава СКР ответственно выполняет свою работу.

«Мы с огромным уважением относимся к Александру Ивановичу Бастрыкину, потому что он действительно один из немногих силовиков, именно руководителей ведомств, который постоянно работает с обращениями граждан, постоянно берет ход проверки на контроль, уголовные дела на контроль, которые вызывают общественный резонанс, где видно, что люди переживают и столкнулись с какой-то стеной беззакония либо бездействия. За пару лет работы, которые я наблюдаю за Александром Ивановичем Бастрыкиным, у нас глубочайшее уважение к нему сформировалось. И нам кажется недопустимо, когда глава региона — да, он влиятельный, вопросов нет, по одному щелчку может, конечно, сделать так, что нас увезут куда-нибудь в багажниках гелендвагенов и больше не найдут. Но тем не менее я считаю, что молчать о таком нельзя», — объяснил свою позицию он.

Глава региона не может вмешиваться в деятельность руководителя Следственного комитета, МВД, прокуратуры, неважно кого. Вспомните просто хотя бы одного главу региона, кто бы вот так вот делал такие громкие заявления. То кровную месть объявляет, то еще что-то. Мне кажется, это не совсем правильно Сергей Климов депутат Совета станицы Северской

Сергей Климов отметил, что обратился к главе Чечни так, как это делает сам Кадыров по отношению к своим критикам.

Почему попросили извиниться? Дело-то в том, что Рамзан Ахматович таким не пренебрегает. То есть кто-то что-то про него скажет, он сразу требует извинений. Соответственно, к нему с его же позицией и пришли. То есть говорим, что это неправильно, за Бастрыкиным и горой, и мы требуем извинений перед Александром Ивановичем, потому что это было не совсем правильно все сказано и сделано Сергей Климов депутат Совета станицы Северской

«Реакции со стороны представителей Чеченской Республики пока не было именно ко мне», — добавил он.

Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед руководителем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным. Свои обращения они опубликовали в Telegram-каналах с хештегом #КадыровИзвинись.

4 декабря Рамзан Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Так он прокомментировал дело против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, находящегося под следствием по делу о драке в Москве. Сам подросток отрицает свою вину и заявляет, что заступался за друга.