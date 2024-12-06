Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 6 декабря 2024Россия

Депутаты призвали Кадырова извиниться перед Бастрыкиным

Депутаты Климов и Кусмаков призвали Кадырова извиниться перед Бастрыкиным
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с призывом извиниться перед руководителем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным. Свои обращения они опубликовали в Telegram-каналах.

Кадыров 4 декабря заявил, что Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Так он прокомментировал дело против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, находящегося под домашним арестом, — против подростка возбудили дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле».

«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его», — написал Кусмаков.

Он подчеркнул, что не позволит Кадырову таким образом обращаться с «богатырем Бастрыкиным». Свою публикацию депутат сопроводил хештегом #КадыровИзвинись. Аналогично поступил и его коллега Климов, который поддержал Бастрыкина и заявил, что не даст главу СК в обиду.

В Кремле ранее отказались комментировать заявление Кадырова о главах СК и МВД. В свою очередь, в СК, комментируя слова руководителя Чечни о Мурдиеве, заверили, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению обстоятельств и лиц в рамках уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года. Ведомство также показало кадры драки с участием подростка из Чечни, о котором говорил Кадыров.

На заявление руководителя Чечни отреагировал и военкор Александр Коц.
Публикацию военкор предварил фразой «Кадыров показал, как надо впрягаться за своих. Только так не надо». Журналист напомнил, что при высказывании об этом деле Кадыров допустил грубость в адрес Бастрыкина и Колокольцева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Назван самый подорожавший российский экспортный продукт

      Российская учительница ударила восьмиклассника по лицу и попала на видео

      Ахеджакову захотели убрать из «Иронии судьбы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше