Известный военкор ответил на слова Кадырова о главах СК и МВД фразой «так не надо»

Военкор Коц о словах главы Чечни Кадырова про глав СК и МВД: так не надо

Поступать так, как повел себя глава Чечни Рамзан Кадыров, защищающий проходящего по уголовному делу Муслима (Романа) Мурдиева, не следует. Об этом заявил известный российский военкор Александр Коц в Telegram.

Публикацию военкор предварил фразой «Кадыров показал, как надо впрягаться за своих. Только так не надо». Журналист напомнил, что при высказывании об этом деле Кадыров допустил грубость в адрес председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева, заявив, что те занимают не свои места. Также Коц обратил внимание на слова Кадыров о том, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и даже сам глава Чечни.

«Понимаете? Делом обычного чеченского мальчика занимается весь чеченский политбомонд (...) Такой же родоплеменной подход, как и у других диаспор (...) Верховенство права? Не, не слышали. Давление на следствие и суд? Нам можно», — ответил на слова Кадырова военкор.

Коц добавил, что в правовом государстве следует руководствоваться не понятиями и адатами, а законом, а вину или невиновность определять вне зависимости от национальности и «диаспорального веса» человека.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался комментировать критику Кадырова в адрес глав СК и МВД. «Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрний Песков.