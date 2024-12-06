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22:36, 6 декабря 2024Россия

Российские военные выбили ВСУ из курского села Плехово

Армия России выбила ВСУ из села Плехово в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Плехово в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что сейчас на данной территории идет зачистка для продвижения к населенному пункту Гуево.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, обстановка в регионе обязательно будет нормализована. При этом Песков не уточнил, о каких сроках идет речь.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

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