Армия России выбила ВСУ из села Плехово в Курской области

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Плехово в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что сейчас на данной территории идет зачистка для продвижения к населенному пункту Гуево.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, обстановка в регионе обязательно будет нормализована. При этом Песков не уточнил, о каких сроках идет речь.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.