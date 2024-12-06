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19:01, 6 декабря 2024Наука и техника

В способности Apple сделать складные телефоны популярными усомнились

PhoneArena: Apple не спасет рынок складных смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Журналисты издания PhoneArena усомнились, что с выпуском складного iPhone подобные устройства станут популярными. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам редактора PhoneArena Анама Хамида, он не верит, что выпуск складного смартфона Apple тут же сделает все подобные устройства мейнстримом. В качестве примера Хамид привел шлем дополненной и виртуальной реальности Vision Pro, который оказался провалом, и нейросети Apple Intelligence.

«Продукт оказался настолько разочаровывающим, что толпы покупателей вернули гарнитуру в течение нескольких дней после покупки», — охарактеризовал эксперт Vision Pro. По его словам, нейросеть Apple Intelligence также не способна оказать сильного влияние на рынок. Анам Хамид считает, что когда Apple зайдет на неизвестный для себя рынок — складных аппаратов, то «не спасет его».

Хамид заметил, что это не проблема Apple, так как складные смартфоны все еще остаются нишевыми девайсами. «Помимо первоначальных охов и ахов, нет никаких очевидных преимуществ перехода на складной телефон», — подчеркнул редактор. Также он предположил, что первый складной iPhone будет очень дорогим, что тоже не будет способствовать высокому интересу к продукту.

В начале декабря аналитик Росс Янг связал выход первого складного iPhone с ростом популярности подобного типа гаджетов. По его информации, Apple выпустит девайс не раньше 2025 или 2026 года.

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