Предсказана популярность складных смартфонов

MacRumors: раскладушки станут популярными, когда Apple выпустит свой девайс

Известный аналитик Росс Янг связал выход первого складного iPhone с ростом популярности подобного типа гаджетов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Янг предсказал, что Apple представит первый складной аппарат во второй половине 2026 года. О том, что американская компания выпустит подобный девайс не раньше 2025 или 2026 года, ранее сообщали инсайдеры. Росс Янг полагает, что выход условного iPhone Fold окажет на рынок складных смартфонов большое влияние.

По оценке специалиста, популярность складных гаджетов в 2026 году вырастет на 30 процентов, в 2027 и 2028 годах количество продаж увеличится еще на 20 процентов.

Росс Янг полагает, что от Apple ожидают инноваций в этом сегменте гаджетов. Аналитик считает, что корпорация окажет огромное влияние на рынок, так как является лидером сегмента премиальных смартфонов.

Согласно ранним отчетам, первый складной iPhone может получить форм-фактор раскладушки и будет выглядеть как Samsung Galaxy Z Flip. Вероятно девайс будет иметь дисплей размером от 7,9 до 8,3 дюймов.

В конце октября источники Bloomberg рассказали, что Apple запланировала представить принципиально новый смартфон в 2025 году. По словам аналитиков, планы могут касаться как складного устройства, так и рекордно тонкого iPhone 17 Air.