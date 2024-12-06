Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ оказался экс-сотрудником ЗАЭС с бронью

Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ Гоч рассказал, что работал на ЗАЭС

В Курской области в плен российским войскам сдался командир взвода младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч, который оказался экс-сотрудником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Рассказ мужчины приводит РИА Новости.

По словам Гоча, он родился в Запорожье, а затем переехал в Энергодар, чтобы работать на ЗАЭС. «У меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — поделился он.

В результате через два месяца бойца мобилизовали и направили для прохождения курса подготовки младших офицеров в Польшу. Попав в Курскую область, он оказался в окружении Российской армии в Ольговском лесу в Кореневском районе. Пытаясь спастись бегством во время минометного обстрела, мужчина получил ранение в руку и принял решение сдаться.

Ранее в плен к российским военным в Курской области попал британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины. В беседе с журналистами он заявил, что сомневается в своем освобождении, а также рассказал, что собирается учить русский язык.