РИА Новости: британский наемник Андерсон сомневается, что Лондон его освободит

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, усомнился в том, что Лондон займется его освобождением. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вызволит, сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее», — сказал Андерсон.

Суд Курска заключил наемника под стражу 26 ноября. Гражданину Великобритании вменяют теракт и наемничество за участие в боевых действиях против России. По данным следствия, в ноябре он в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области.

Ранее Андерсон оценил ожидающий его срок. Он также выразил сожаление от своей поездки на Украину.

