Воевавший в ВСУ британский наемник пожалел об этом

Воевавший на стороне ВСУ британский наемник Скотт пожалел об этом

Наемник из Великобритании Джеймс Скотт, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен, рассказал, что жалеет о своей поездке на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что семья всячески отговаривала его ехать на Украину. «Нет. Они говорили мне: "Это глупо, тебе не надо туда". Жаль, что я не послушал», — заявил он.

Сейчас Скотт находится под стражей в Курске. Местный суд обвиняет его в незаконном пересечении границы.

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