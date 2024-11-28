Суд над британским наемником Андерсоном будет через 2 месяца

Начало событий в новости Воевавший в ВСУ британский наемник пожалел об этом

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, плененный российскими военными в Курской области, ожидает, что получит большой срок. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, получит он «много». Суд над ним начнется через два месяца. Андерсон также выразил сожаление от своей поездки на Украину. Он рассказал, что семья всячески отговаривала его ехать воевать. «Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — сказал британец.

26 ноября Ленинский районный суд Курска арестовал Андерсона по ходатайству Следственного комитета России. Ему вменяют теракт и наемничество за участие в боевых действиях против России. По данным следствия, в ноябре Андерсон в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области.

Арестованный британец родом из города Банбери графства Оксфордшир.