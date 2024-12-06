Швеция и Дания совместно закупят бронированные машины для Украины

Швеция и Дания заключили контракт на закупку 40 БМП для Украины

Швеция и Дания подписали контракт на закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC, 40 из которых будут отправлены на Украину. Об этом сообщается на официальном сайте правительственной канцелярии Швеции.

«40 машин закупаются для поставки на Украину и финансируются за счет средств, ранее выделенных Данией и Швецией», — утверждается в публикации.

По данным ведомства, 115 бронированных машин будут поставлены в Данию, а 50 БМП получит Швеция в качестве компенсации за предыдущие поставки помощи Украине. Общая сумма заключенного контракта составляет 25 миллиардов крон (2,3 миллиарда долларов).

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон с настоящего времени до середины января поставит Киеву сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракет.