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12:38, 6 декабря 2024Силовые структуры

СКР завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

СК завершил расследование дела генерал-майора ВСУ Марченко
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские следователи закончили расследование уголовного дела против бывшего начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Генерал-майор объявлен в международный розыск. Он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму, уточняет РИА Новости.

В 2022 году Марченко рассказал украинским журналистам, что если США и Европа поставит ВСУ соответствующее вооружение, Крымский мост станет целью номер один для поражения. Также генерал-майор заявил украинским СМИ, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

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