СКР завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

СК завершил расследование дела генерал-майора ВСУ Марченко

Российские следователи закончили расследование уголовного дела против бывшего начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Генерал-майор объявлен в международный розыск. Он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму, уточняет РИА Новости.

В 2022 году Марченко рассказал украинским журналистам, что если США и Европа поставит ВСУ соответствующее вооружение, Крымский мост станет целью номер один для поражения. Также генерал-майор заявил украинским СМИ, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».