СКР даст оценку словам генерал-майора ВСУ об ударе по Крымскому мосту

СКР даст правовую оценку словам генерал-майора ВСУ Марченко об ударе по Крымскому мосту

Российские следователи дадут правовую оценку словам генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко о планах по нанесению удара по Крымскому мосту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, ранее Марченко рассказал украинским журналистам, что если США и Европа поставит ВСУ соответствующее вооружение, Крымский мост станет целью номер один для поражения.

Также генерал-майор заявил украинским СМИ, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны. После этого Марченко заявил, что Крымский мост будет приоритетной целью.