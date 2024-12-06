Следственный комитет показал видео драки подростка из Чечни после заявления Кадырова

СК обнародовал видео драки подростка из Чечни после заявления Кадырова

Следственный комитет России показал видео драки подростка из Чечни после заявления главы республики Рамзана Кадырова о его невиновности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, пятеро молодых людей провоцировали конфликты со случайными прохожими и вступали в драку. В прошлом сентябре они напали на одного взрослого и семерых несовершеннолетних, отметили в Следкоме.

Против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом соотечественника. Он выразил мнение, что глава СК Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

