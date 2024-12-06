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07:16, 6 декабря 2024Силовые структуры

Следственный комитет показал видео драки подростка из Чечни после заявления Кадырова

СК обнародовал видео драки подростка из Чечни после заявления Кадырова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Следственный комитет России показал видео драки подростка из Чечни после заявления главы республики Рамзана Кадырова о его невиновности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, пятеро молодых людей провоцировали конфликты со случайными прохожими и вступали в драку. В прошлом сентябре они напали на одного взрослого и семерых несовершеннолетних, отметили в Следкоме.

Против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом соотечественника. Он выразил мнение, что глава СК Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

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