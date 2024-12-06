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05:30, 6 декабря 2024Россия

Сомнолог рассказал о способах борьбы с сонным параличем

Сомнолог Дуйкин: победить сонный паралич поможет гимнастика для глаз
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Сонный паралич возникает, как правило, на фоне нарушения циркадных ритмов и различных неврологических дефицитов, рассказал «Ленте.ру» сомнолог Дмитрий Дуйкин. Победить это пугающее состояние может гимнастика для глаз, а также соблюдение гигиены сна.

«Любой здоровый человек, когда он спит, находится в некоем параличе. Это нейро-химический блок нашего организма, который включается во время REM-фазы, то есть, фазы быстрого сна, когда мы видим сны. Блок нужен для того, чтобы видящий сон человек не побежал в атаку, не нанес травму себе или окружающим», — объяснил сомнолог.

Но в некоторых случаях, по словам врача, происходит так, что человек уже практически проснулся, пришел в сознание, но все еще не может пошевелиться. Это, как объяснил Дуйкин, происходит из-за того, что часть мозга все еще спит и даже продолжает видеть сны. По этой причине человек в состоянии сонного паралича не только не способен двигаться, но также может видеть галлюцинации.

«Сонный паралич может встречаться у здоровых людей, которые мало спят, например. Но также он бывает предвестником такого редкого заболевания как нарколепсия, — предупредил врач. — Частая причина — нарушение циркадных ритмов из-за командировок, ночных смен, недосыпов. Другими причинами могут быть неврологические дефициты, излишняя впечатлительность, эмоциональная лабильность, гаджетомания».

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Чтобы избавиться от сонных параличей Дуйкин рекомендовал нормализовать трудовой график и соблюдать гигиену сна, ложиться спать в одно и то же время, проработать неврологические и психологические дефициты. Если паралич все же случился, врач посоветовал не пугаться, а попробовать гимнастику для глаз.

«Во время сонного паралича у нас сохраняется одна возможность движения — это движение глаз. Поэтому начинаем потихоньку вращать глазами — делаем гимнастику для глаз. После постепенно начинает восстанавливаться двигательная активность — сначала мимические мышцы лица. Далее переходим к командам: пошевели пальцами рук, ног, далее всеми конечностями. И все, вы встаете», — заключил сомнолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный сон увеличивает риск развития диабета.

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