Стало известно об опасениях украинских чиновников из-за Трампа

Politico: украинские чиновники опасаются возможной сделки Трампа с Путиным

Украинские чиновники опасаются возможной договоренности избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

«За кулисами некоторые опасаются, что Трамп может договориться о (...) сделке с президентом Путиным через их головы в попытке закончить войну как можно скорее», — передает издание.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне высокопоставленные украинские чиновники и избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс провели встречу. Отмечалось, что представители Киева остались довольны долгим и содержательным разговором.

Кроме того, сообщалось, что США пообещали Украине новое оружие к середине января 2025 года. Такое решение озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.