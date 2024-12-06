Вэнс встретился с делегацией украинских чиновников

Politico: избранный вице-президент США Вэнс встретился с украинскими чиновниками

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в Вашингтоне встречу с делегацией высокопоставленных украинских чиновников, сообщает Politico.

«Встреча должна была стать приветствием для обеих сторон, чтобы узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Дональда Трампа в должность в январе», — пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что украинские делегаты были довольны мероприятием, назвав разговором с Вэнсом долгим и содержательным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о желании США забрать природные ресурсы Украины. Он также указал, что Киев готов их отдать.