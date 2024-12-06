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19:16, 6 декабря 2024Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам главный антитренд зимы 2025 года

Стилистка Лина Дембикова призвала отказаться от меховой жилетки зимой 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилистка Лина Дембикова раскрыла россиянкам главный антитренд зимы 2025 года. Соответствующий комментарий приводит Pravda.ru.

Так, специалистка призвала отказаться от меховой жилетки, которая утратила свою актуальность. «Еще не стоит одеваться скучно, например, только в черный пуховик, в черную шапку, хоть они и популярны. Дело в том, что время довольно сложное и практичное. Люди не тратят лишние деньги на одежду», — высказалась эксперт.

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Собеседница издания посоветовала выбирать яркую одежду, несмотря на холод, поскольку главным антитрендом является нежелание следить за модой.

В ноябре россиянам назвали признаки безвкусицы в стиле. Модный эксперт CDEK.Shopping Елизавета Попова объяснила, что не следует сочетать более трех цветов в одном образе.

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