Стилистка раскрыла россиянкам главный антитренд зимы 2025 года

Стилистка Лина Дембикова призвала отказаться от меховой жилетки зимой 2025 года

Стилистка Лина Дембикова раскрыла россиянкам главный антитренд зимы 2025 года. Соответствующий комментарий приводит Pravda.ru.

Так, специалистка призвала отказаться от меховой жилетки, которая утратила свою актуальность. «Еще не стоит одеваться скучно, например, только в черный пуховик, в черную шапку, хоть они и популярны. Дело в том, что время довольно сложное и практичное. Люди не тратят лишние деньги на одежду», — высказалась эксперт.

Собеседница издания посоветовала выбирать яркую одежду, несмотря на холод, поскольку главным антитрендом является нежелание следить за модой.

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