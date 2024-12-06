Стоматолог предупредил об ошибке после отбеливания зубов

Стоматолог Рузин: после отбеливания в первые 48 часов нельзя пить кофе и чай

После отбеливания зубам требуется особый уход, чтобы сохранить полученный результат и поддерживать здоровье полости рта, предупредил врач-стоматолог, реставратор Иван Рузин. О том, как правильно ухаживать за полостью рта после эстетических процедур и каких ошибок нужно избегать, он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Рузин заявил, что после отбеливания зубная эмаль может стать более чувствительной, а ее поверхность в течение первых нескольких дней будет более пористой. Чтобы поддержать результат и снизить риски, врач посоветовал прежде всего избегать окрашивающих эмаль продуктов.

По его словам, в первые 48–72 часа после отбеливания нельзя употреблять красящие продукты, такие как кофе, чай, красное вино, ягоды, свекла и продукты с искусственными красителями. Эти вещества могут впитаться в эмаль и свести на нет эффект от процедуры.

После отбеливания лучше отказаться от курения: никотин и смолы в табаке могут негативно повлиять на цвет зубов. Если отказ от курения невозможен, попробуйте хотя бы ограничить его количество в первые несколько дней после процедуры. Также следует избегать употребления кислых продуктов, так как цитрусовые фрукты и кислые напитки могут увеличить чувствительность и разъедать эмаль, ослабленную отбеливанием Иван Рузин врач-стоматолог, реставратор

Также, по словам Рузина, важно не менее двух раз в день чистить зубы мягкой зубной щеткой и использовать зубную нить и ирригатор. «Используйте неабразивную зубную пасту: агрессивные компоненты могут повредить поверхность реставраций, и обязательно регулярно посещайте стоматолога, чтобы своевременно решить все проблемы», — заключил врач.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что неприятный запах изо рта может появляться при серьезных болезнях. Так, по ее словам, неприятный запах может возникать при раке и диабете.