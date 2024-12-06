Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области

Главком ВСУ Сырский назвал усиление ВСУ в Курской области главной задачей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал главные задачи войск на территории Курской области. Его слова приводит «РБК-Украина».

Речь идет об усилении группировки ВСУ в российском регионе, обеспечении бойцов боеприпасами и о подготовке резервов, уточнил главком.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, обстановка в регионе обязательно будет нормализована.

Бои с украинскими войсками в области ведутся четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.