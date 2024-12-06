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19:20, 6 декабря 2024Бывший СССР

Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области

Главком ВСУ Сырский назвал усиление ВСУ в Курской области главной задачей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал главные задачи войск на территории Курской области. Его слова приводит «РБК-Украина».

Речь идет об усилении группировки ВСУ в российском регионе, обеспечении бойцов боеприпасами и о подготовке резервов, уточнил главком.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, обстановка в регионе обязательно будет нормализована.

Бои с украинскими войсками в области ведутся четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

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