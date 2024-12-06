Адвокат сжегшего Коран Журавеля решил оспорить приговор подзащитного

Адвокат осужденного на 14 лет Никиты Журавеля решил оспорить его приговор

Адвокат осужденного на 14 лет поджигателя Корана Никиты Журавеля решил оспорить его приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона защиты намерена просить суд назначить Журавелю наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»).

25 ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Во время заседания свою вину фигурант признал.

По версии следствия, осужденный был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами (ВС) России специальной военной операцией (СВО). В период с марта по май 2023 года он переписывался с представителем спецслужб Украины и выполнял его задания, направленные против безопасности России.

27 февраля в Грозном Висаитовский районный суд приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление чувств верующих из-за сжигания Корана. 4 мая 2023 года фигурант записал видео с сожжением Корана перед мечетью в Волгограде.