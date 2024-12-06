Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 6 декабря 2024Силовые структуры

Адвокат сжегшего Коран Журавеля решил оспорить приговор подзащитного

Адвокат осужденного на 14 лет Никиты Журавеля решил оспорить его приговор
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Адвокат осужденного на 14 лет поджигателя Корана Никиты Журавеля решил оспорить его приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона защиты намерена просить суд назначить Журавелю наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»).

25 ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Во время заседания свою вину фигурант признал.

По версии следствия, осужденный был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами (ВС) России специальной военной операцией (СВО). В период с марта по май 2023 года он переписывался с представителем спецслужб Украины и выполнял его задания, направленные против безопасности России.

27 февраля в Грозном Висаитовский районный суд приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление чувств верующих из-за сжигания Корана. 4 мая 2023 года фигурант записал видео с сожжением Корана перед мечетью в Волгограде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

      Похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой

      Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

      Россиянам массово потребовался ремонт

      Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград»

      Захарова описала крушение планов Запада фразой «их так и корежит»

      На Западе раскрыли угрозу для власти Башара Асада при потере Хамы

      Врач раскрыл секрет моложавой внешности 55-летней Мэрайи Кэри

      Терапевт предупредила о неочевидном симптоме рака легких

      Путин назвал дату подписания договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше