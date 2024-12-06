Партию мандаринов весом девять тонн развернули на границе с Россией

Партия мандаринов из Абхазии не прошла проверку на границе с Россией

Партия мандаринов весом девять тонн не прошла карантинную проверку на границе с Россией. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. Его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, в этой партии цитрусовых обнаружили вредителей и вернули фрукты обратно в Абхазию. «Какие-то партии пропускают, какие-то нет», — добавил Джопуа.

Ранее в пятницу, 6 декабря, исполняющий обязанности главы правительства Абхазии Валерий Бганба заявил, что в России запретили ввоз мандаринов из республики. Тогда говорилось о том, что в мандаринах обнаружили некую вредоносную мушку.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии», — отмечал Бганба. Еще он добавил, что такой запрет затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю.

Российская сторона опровергла введение запрета.