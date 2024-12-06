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13:57, 6 декабря 2024Экономика

У экономики Германии появилась надежда на восстановление

Bloomberg: зарплаты в ФРГ будут расти самыми быстрыми за 10 лет темпами
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В Германии зарплаты по коллективным трудовым договорам в 2024 году вырастут на 5,5 процента. К такому выводу пришли эксперты Института экономических и социальных наук при Фонде имени Ганса Беклера. Их процитировало издание Bloomberg.

Уточняется, что заработная плата будет расти самыми быстрыми темпами за последние десять лет, что дает немецкой экономике слабую надежду на восстановление. В реальном выражении увеличение окладов составит 3,2 процента.

По словам научного сотрудника этого института Торстена Шультена, значительный рост реальной заработной платы в 2024 году позволил компенсировать около половины потерь покупательной способности, понесенных за три предыдущих года.

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Впрочем, как полагают эксперты, взятые темпы вряд ли сохранятся. И в следующие два года зарплаты будут расти относительно умеренными темпами.

«Снижение покупательной способности работников является ключевой причиной слабого экономического развития в Германии. И хотя доходы работников снова выросли в этом году, еще многое предстоит наверстать», — сказал Шультен.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года германская экономика выросла меньше, чем предполагалось. Скверную динамику объяснили снижением экспорта. В бундесбанке полагают, что теперь экономика ФРГ будет стагнировать.

В конце сентября 2025 года министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что экономика растет абсолютно неудовлетворительными темпами. Он также добавил, что его страна уже десять лет теряет конкурентоспособность.

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