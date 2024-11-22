Bloomberg: экономика Германии выросла лишь на 0,1 процента

В III квартале 2024 года экономика Германии выросла меньше, чем ожидалось, и это стало еще одной плохой новостью для властей ФРГ в преддверии досрочных выборов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что ВВП за три месяца вырос лишь на 0,1 процента, хотя ожидалось, что этот показатель составит 0,2 процента. Рост забуксовал из-за снижения экспорта. В такой ситуации бундесбанк спрогнозировал, что экономика ФРГ будет стагнировать.

Кроме того, положение дел в германской экономике омрачилось после переизбрания республиканца Дональда Трампа на пост президента США, а также краха коалиционного правительства в самой ФРГ. Эксперты ждут, что производство в 2024 году сократится, а в 2025 году вырастет лишь на 0,4 процента.

В конце сентября министр финансов Германии Кристиан Линднер охарактеризовал темпы экономического развития страны как «абсолютно неудовлетворительные». Он убежден, что успехи государства в социальной и экологической сферах должны базироваться на прочном экономическом фундаменте. Однако этому обстоятельству не уделяют должного внимания, из-за чего ФРГ уже десять лет теряет конкурентоспособность.