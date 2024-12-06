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22:13, 6 декабря 2024Мир

Украинская журналистка ответила на слова Маска о приоритетах политиков

Журналистка Панченко ответила Маску и противопоставила политиков США и Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти США и Украины имеют совершенно противоположные приоритеты. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила украинская журналистка Диана Панченко.

Она ответила на слова американского миллиардера Илона Маска, похвалившего сенатора от Демократической партии Джона Феттермана за поддержку республиканца Дональда Трампа. По словам бизнесмена, сенатор таким решением «поставил страну выше партии».

«Завидую. Наш президент и наше правительство ставят свое благополучие выше интересов страны», — написала Панченко.

Ранее Илон Маск возмутился желанием администрации Джо Байдена заставить Украину снизить призывной возраст до 18 лет. «Сколько еще [людей] должно пасть?» — задался вопросом бизнесмен.

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